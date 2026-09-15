В Уфе водитель получил девять лет колонии за массовое ДТП с гибелью трех людей

Октябрьский районный суд Уфы приговорил к девяти годам колонии-поселения 28-летнего водителя самосвала, устроившего ДТП с участием 12 машин, в котором погибли три человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек, совершенном водителем без прав (п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Установлено, что в октябре 2025 года подсудимый, не имея водительского удостоверения на право управления грузовым самосвалом марки Shacman, незаконно перевозил грузы. На машине была неисправна тормозная система, которую он не проверил. Он превысил массу перевозимого груза, не учел особенности и состояние управляемого им транспорта, дорожные условия и превысил допустимую скорость движения.

Подсудимый потерял управление большегрузом и при приближении к регулируемому перекрестку улиц Уфимское шоссе и Чудской столкнулся с 12-ю попутными автомобилями. В массовой аварии погибли три человека, один пассажир получил тяжкий вред здоровью.

Суд запретил ему заниматься вождением еще три года после отбывания срока.

Майя Иванова