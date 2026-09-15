Территория заботы

Проект ООО РВЦ «Зеленая Роща» объединил формат комфортного парк-отеля, профессиональный уход за пожилыми людьми и программы социально-восстановительной реабилитации.



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13 августа состоялось официальное открытие нового пансионата «Надежда», созданного в рамках масштабного проекта ООО Реабилитационного восстановительного центра (РВЦ) «Зеленая Роща». Это уникальный для региона объект, который можно назвать полноценным парк-отелем. Пансионат расположился на благоустроенной территории площадью более 3 гектаров в самом сердце соснового бора. Современное функциональное здание площадью свыше 3500 кв. м уже принимает постояльцев.

ООО РВЦ «Зеленая Роща» вышел на рынок Самарской области в 2023 году. Первый одноименный проект центра по не зависящим от компании причинам был временно закрыт. Результатом перезагрузки стало приобретение бывшей базы отдыха «Надежда» — места с удивительно теплой энергетикой и уникальным расположением. Целебный воздух хвойного леса, ради которого жители региона обычно ездят в отдаленные санатории, теперь доступен резидентам пансионата на постоянной основе.

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Сегодня пансионат «Надежда» предоставляет полный спектр высококлассных социальных услуг для пожилых людей и лиц, нуждающихся в присмотре. Здесь создан комфортабельный номерной фонд со светлыми, уютными двух- и трехместными комнатами, полностью адаптированными под индивидуальные нужды постояльцев. Вся инфраструктура и сервис подчинены идее непрерывной заботы: резидентам обеспечено круглосуточное социальное обслуживание и безопасность в режиме 24/7. Профессиональные администраторы ежедневно контролируют здоровье гостей, измеряя давление, температуру и помогая в строгом соответствии с графиком принимать необходимые препараты. За физическое благополучие отвечает и шестиразовое сбалансированное питание, в котором предусмотрена разработка индивидуального меню с учетом лечебных диетических столов.

Особое внимание в «Надежде» уделяется качеству жизни: специалисты центра оказывают квалифицированную помощь в социально-бытовой адаптации и восстановлении базовых навыков, а штатный культуролог наполняет каждый день насыщенным досугом, организуя развивающие, творческие и развлекательные мероприятия.

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Руководство ООО РВЦ «Зеленая Роща» не планирует останавливаться на достигнутом. Огромная территория и современные корпуса открывают большие перспективы для масштабирования проекта. В ближайших планах компании — получение лицензии и запуск комплекса медицинских услуг, а также создание передового отделения реабилитации. Одним из важнейших векторов развития станет запуск программ социально-восстановительной реабилитации для участников специальной военной операции (СВО). Масштабы и ресурсы «Надежды» позволяют реализовать эти инициативы на высшем уровне, превратив пансионат в ведущий региональный центр, где ключевыми ценностями остаются здоровье, комфорт и возвращение к полноценной жизни.

Наши контакты:

Самарская область, Красноярский р-н, с. Екатериновка, база отдыха «Надежда»

+7 960 813 71 55

nadezhda.pansion63@yandex.ru

ООО РВЦ «Зеленая Роща», ИНН 6319260727