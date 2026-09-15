В Оренбурге открыли второй в России круглогодичный беговой центр

В Оренбурге открылся бесплатный круглогодичный беговой центр — второй подобный объект в России. Его строительство заняло четыре месяца. Об открытии накануне сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем канале МАХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Новый спортивный объект расположен в парке «Березка» напротив улицы Транспортной. Теперь на локации появились раздевалки, душевые, залы для тренировок, а также 200-метровый беговой круг, площадка для воркаута и зона ГТО. Центр будет работать бесплатно и, как отметил глава региона, станет точкой притяжения для жителей всей области.

По словам господина Солнцева, открытие объекта стало ответом на запрос местного сообщества: в Оренбуржье регулярно проходят забеги, марафоны и полумарафоны с большим числом участников.

Яна Вежлева