Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кировской области на обеспечение детей-сирот жильем выделили 1 млрд рублей

В Кировской области в этом году планируют обеспечить жильем 405 детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. На эти цели из областного бюджета направили более 1 млрд руб., сообщил пресс-центр правительства региона.

В Кировской области на обеспечение детей-сирот жильем выделили 1 млрд рублей

В Кировской области на обеспечение детей-сирот жильем выделили 1 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Кировской области на обеспечение детей-сирот жильем выделили 1 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным регионального правительства, очереди на жилье для детей-сирот в Кировской области нет.

Ежегодно около 400 человек получают благоустроенные квартиры или дома.

Анна Кайдалова