В Кировской области в этом году планируют обеспечить жильем 405 детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. На эти цели из областного бюджета направили более 1 млрд руб., сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области на обеспечение детей-сирот жильем выделили 1 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Кировской области на обеспечение детей-сирот жильем выделили 1 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным регионального правительства, очереди на жилье для детей-сирот в Кировской области нет.

Ежегодно около 400 человек получают благоустроенные квартиры или дома.

Анна Кайдалова