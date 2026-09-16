Там не пригодился

В рамках Недели моды в Нью-Йорке один из самых известных стримеров на планете, Кай Сенат, представил собственный бренд VIVET — и наделал немало шума в модной индустрии по всему миру. Однако не коллекцией (ее мы еще обсудим), а скорее самим фактом ее существования — смотрите, стример ушел в высокую моду, бывает и такое.

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Сначала важно обсудить контекст. Кай Сенат — один из самых известных и успешных интернет-стримеров в мире. На начало 2026 года его состояние оценивалось от $35 млн до $45 млн. Стоит отметить, что мода не была ключевой — или хотя бы заметной — частью его интернет-персоны. Разбирать персональный стиль не будем, но отметим, что его контент, как правило, строился на юморе, вечеринках и звездных гостях.

В декабре 2025 года Сенат объявил о желании уйти в моду и создать собственный бренд, а в январе 2026-го он сказал, что берет перерыв от стриминга, чтобы сосредоточиться на создании коллекции. В течение 2026 года Кай активно пытался влиться в мир моды: показы в Париже, посты с аксессуарами из грядущей коллекции, сотрудничество со звездным стилистом Ло Роучем, советы от еще одного одиозного дизайнера — Джейдена Смита... и, конечно же, журнал, в котором Кай Сенат создавал свой проект — к журналу мы еще вернемся.

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После почти года ожиданий и спекуляций Кай Сенат представил дебютную коллекцию VIVET 12 сентября во время Нью-Йоркской недели моды. Название бренда выбрано неслучайно — VIVET переводится с латыни как «нечто или некто, кто останется в истории навсегда». Амбициозно и очень оптимистично, особенно для дебютной коллекции. Модная пресса назвала проект смелым, интересным и работающим на стыке люкса и уличной моды. Комментаторы, блогеры и отдельные редакторы с такой позицией мягко говоря не согласились.

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Получилась ли коллекция плохой? Нет. Но она точно вышла крайне вторичной. Байкерские брюки как у Givenchy и Balenciaga, кожаная куртка и меховые жилеты как у Diesel, и, конечно же, самое популярное сравнение — кроп-худи и детали как у YEEZY. Стримера чаще всего сравнивают с Канье Уэстом и Вёрджилом Абло, но не в комплементарном ключе, а скорее в качестве издевки. Мол, смотрите, этот парень думает, что он Канье или Вёрджил, куда ему. Коллекция получилась разносторонней — что не редкость в мире моды, но в случае Сената это выглядело так, будто он не знал на чем сосредоточиться, поэтому взялся сразу за все.

Теперь о блокноте. Он фигурировал в большинстве постов стримера в соцсетях: Кай повсюду брал его с собой и периодически выкладывал в интернет содержимое этого блокнота. Якобы в нем он строил видение бренда и дебютной коллекции. Лучший пример: на одной из страниц огромными буквами было написано «Graphic Tees» («Футболки с принтом»). В коллекции же футболок с принтом не нашлось. На поклон после показа Кай Сенат тоже вышел с блокнотом — и на это комментаторы обратили особенное внимание.

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Журнал Сената стал отдельным мемом — настолько он выглядел перформативным и лишним. Смешки, стоит заметить, заслуженные. Мировая культура сейчас переживает тренд на децифровизацию — отказ от вылизанной картинки, ИИ-контента и всего безупречно идеального в пользу настоящего. Это самое «настоящее» проявляется через бумажные книги, ручки, проводные наушники и, конечно же, блокноты. И блокнот Сената стал ироничным символом — как современного мира в целом, так и места Кая в моде в частности.

Ты можешь создать коллекцию, позаимствовав ее львиную долю у тех, кто победил. Ты можешь выйти на поклон с блокнотом в руке, потому что так делали до тебя, и с ним ты выглядишь как настоящий дизайнер. Ты можешь сделать коллекцию успешной за счет своего медийного капитала (вещи VIVET уже поступили в продажу, прогнозы амбициозные). Но все это — перформанс в угоду форме, от которого страдает содержание. А любой художник, предпочитающий форму содержанию, вряд ли останется в истории навсегда.

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Илья Петрук