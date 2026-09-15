В Слободском в 2026–2027 годах планируют переселить 93 человека из 41 аварийного помещения общей площадью 1,2 тыс. кв. метров. Об этом сообщил пресс-центр правительства Кировской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Слободском расселят 41 аварийное помещение

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Слободском расселят 41 аварийное помещение

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из них 33 помещения выкупят у собственников, еще восемь квартир приобретут на вторичном рынке. Сейчас все помещения, подлежащие выкупу, прошли оценку. Заключено семь соглашений, еще 24 соглашения планируют оформить в ближайшее время.

Программа рассчитана на жилье, признанное аварийным после 1 января 2017 года. В 2026–2027 годах в Кировской области в ее рамках планируют переселить 506 человек из 10 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Анна Кайдалова