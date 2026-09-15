В Чувашии на поддержку сельхозкооперативов направят 16,5 млн рублей
В Чувашии с 16 по 22 сентября принимают заявки на субсидии для сельскохозяйственных потребительских кооперативов. На возмещение части затрат предусмотрено более 16,5 млн руб., сообщил пресс-центр правительства региона.
Средства можно направить на закупку сельхозпродукции у членов кооперативов и владельцев личных подсобных хозяйств.
Всего в этом году на поддержку сельхозкооперативов в республике предусмотрено около 40,4 млн руб. Ранее в этом году субсидии получили три кооператива на общую сумму 14,8 млн руб.