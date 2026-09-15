В Оренбуржье УФАС выдало предупреждение ООО «Охотклуб» из-за разных цен на путевки для охоты

В Оренбургской области антимонопольная служба выдала ООО «Охотклуб» предупреждение из-за отсутствия объективных экономических, технологических и иных причин и обоснований дифференциации стоимости путевок для осуществления охоты. Об этом сообщает пресс-служба управления ФАС по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что граждане жаловались на различные цены на одни и те же услуги. Теперь ООО «Охотклуб» должно установить равную стоимость путевок для осуществления любительской и спортивной охоты на пернатую (водоплавающую) дичь в охотничьих угодьях на территории Светлинского района Оренбургской области. В случае неисполнения предупреждения антимонопольная служба возбудит дело.

Руфия Кутляева