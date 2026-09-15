Четыре человека пострадали в ДТП в Удмуртии

Четыре человека получили травмы в результате столкновения автомобилей Renault Sandero и Lada Granta в Можге. Авария произошла днем 14 сентября на переулке Дорожном, сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАИ Удмуртии Фото: ГАИ Удмуртии

51-летний водитель Renault при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу Lada, которая двигалась по главной дороге. За рулем отечественной машины находился 18-летний водитель.

Травмы получили водитель Lada Granta и два его пассажира — 18-летняя девушка, 17-летний парень, — а также 52-летняя пассажирка Renault. Степень тяжести травм в релизе не уточняется.