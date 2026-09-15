Для насыщения нефтепродуктами мирового рынка необходимо, помимо прочего, обеспечить безопасное торговое мореходство. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он возложил вину на Украину за нестабильность ситуации с поставками углеводородов.

По словам господина Пескова, обеспечение безопасности НПЗ и наращивание объемов производства не решат глобальных проблем в энергетике. Проблема заключается в доступе нефтепродуктов на мировые рынки, добавил он.

«Мы можем насытить, и мы насытим, и насыщаем внутренний рынок... Необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание... Киевский режим пока не склонен к тому, чтобы такую безопасность гарантировать», — сказал представитель Кремля. Он напомнил, что от этого «страдают не только наши нефтеналивные суда».