Песков: Украина не хочет гарантировать безопасность нефтеналивных судов
Для насыщения нефтепродуктами мирового рынка необходимо, помимо прочего, обеспечить безопасное торговое мореходство. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он возложил вину на Украину за нестабильность ситуации с поставками углеводородов.
По словам господина Пескова, обеспечение безопасности НПЗ и наращивание объемов производства не решат глобальных проблем в энергетике. Проблема заключается в доступе нефтепродуктов на мировые рынки, добавил он.
«Мы можем насытить, и мы насытим, и насыщаем внутренний рынок... Необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание... Киевский режим пока не склонен к тому, чтобы такую безопасность гарантировать», — сказал представитель Кремля. Он напомнил, что от этого «страдают не только наши нефтеналивные суда».
Безопасность судоходства ограничивает поставки не только физически, но и через страхование. В мировой практике перевозчик рискует многомиллионными претензиями, арестом или потерей судна, поэтому без страховой и перестраховочной защиты перевозки могут прекратиться. В 2022 году премия за военный риск для судов, перевозивших российскую нефть, за несколько недель выросла с 1% до 10% стоимости корпуса, и страхование стало дороже фрахта.
Черноморская логистика затрагивает и участников, не связанных напрямую с российской добычей: по данным на июль 2026 года, через российский порт Новороссийск проходит нефть с крупнейших месторождений Казахстана, а этот маршрут обеспечивает около 80% казахстанского нефтяного экспорта. Поэтому угроза безопасности торгового мореплавания способна осложнять доступ к мировому рынку для грузов, следующих по одному морскому направлению, даже если они не являются российскими.