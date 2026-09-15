На заводе «Красный Октябрь» обезвредили авиабомбу времен Сталинградской битвы

Саперы МЧС уничтожили авиабомбу, обнаруженную на территории металлургического завода «Красный Октябрь». Боеприпас пролежал в земле с 1942–1943 годов, сообщила пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Фото: МЧС

15 сентября пиротехнический расчет Донского спасательного центра вывез снаряд в безопасное место и произвел его контролируемый подрыв. Речь идет о 150-килограммовой авиабомбе (ФАБ-150). Она была найдена 13 сентября в ходе проведения земляных работ на территории предприятия.

Завод «Красный Октябрь» в период Сталинградской битвы подвергался интенсивным бомбардировкам, поэтому находки неразорвавшихся снарядов в этом районе периодически происходят и сегодня. Работы по обезвреживанию боеприпаса прошли без нарушений правил безопасности, пострадавших и разрушений нет.

Никита Маркелов