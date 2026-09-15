«Распад Соединенного Королевства “неминуем”»

Британские газеты обсуждают встречу глав сепаратистских партий Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, которые возглавляют правительства этих провинций Соединенного Королевства. Комментаторы ставят под сомнение заявления, с которыми выступили участники «саммита» 14 сентября. Как напоминают наблюдатели, сторонников независимости в провинциях куда меньше, чем пытаются представить лидеры сепаратистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Суинни, Рин ап Иорверт, Мэри Лу Макдональд и Мишель О’Нил на саммите в Кардиффе

Фото: Adrian DENNIS / AFP Джон Суинни, Рин ап Иорверт, Мэри Лу Макдональд и Мишель О’Нил на саммите в Кардиффе

Фото: Adrian DENNIS / AFP

The Times (Лондон, Великобритания) Националистам, надеющимся развалить Соединенное Королевство, следует быть поосторожнее со своими желаниями В рамках великолепного своим тщеславием политического театра (первый министр Шотландии.— “Ъ”) господин Суинни и его коллеги из Уэльса и Северной Ирландии — Рин ап Иорверт и Мишель О’Нил подписали меморандум, в котором говорится: «Мы верим, что есть лучший путь: нации, действующие сообща на равных, обменивающиеся идеями и опытом и выстраивающие отношения на основе взаимного уважения и общих интересов». Звучит вполне как нечто под названием Соединенное Королевство, одно из самых успешных партнерских объединений в истории. И хотя однажды Северная Ирландия вполне может найти себе место в составе Ирландской Республики, произойдет это еще не скоро… Значительное большинство в этой провинции выступает против присоединения к Ирландии… В Уэльсе только четверть опрошенных желают независимости, их скептицизм, несомненно, подкреплен полным провалом региональных властей в сфере здравоохранения и образования. В Шотландии, где столь же плачевная ситуация с образованием, разрыв в цифрах скромнее. Но даже господину Суинни было бы крайне непросто объяснить, каким образом Шотландия, находясь в Европейском союзе и сбывая 60% своего экспорта остальной Великобритании, смогла бы вести торговлю «без каких-либо барьеров», как бы она справлялась со своей долей госдолга в £100 млрд и как бы она покрывала дефицит бюджета примерно в £25 млрд. Колоссальные сокращения расходов и повышение налогов, напрашивается неизбежный ответ.

Scottish Daily Express (Глазго, Великобритания) Шотландцам отвратителен «саммит сепаратистов» с Джоном Суинни, сидящим рядом с лидерами «Шинн Фейн» Лидер Шотландской национальной партии с удовольствием сел плечом к плечу с лидерами «Шинн Фейн» («Мы сами» — ультранационалистическая партия, бывшая десятилетиями политическим крылом ирландских террористов.— “Ъ”), ради достижения их общей навязчивой идеи — разрушения Соединенного Королевства… Политики-сепаратисты подписали соглашение, в котором отметили, что ни одно правительство Соединенного Королевства не имеет права «блокировать демократию». И это несмотря на то, что Шотландской национальной партии не удалось достичь установленной самим господином Суинни планки — завоевания большинства в региональном парламенте Шотландии, которое, по его словам, дало бы ему «мандат» на проведение очередного референдума.

Belfast News Letter (Белфаст, Великобритания) Кардиффское сборище оказалось пустым пиар-ходом националистических партий Великобритании Несмотря на весь тот шум вокруг прошедшей вчера встречи лидеров националистических партий Соединенного Королевства в Кардиффе, ее реальные результаты оказались еще более скудными, чем ожидалось. Лидеры трех децентрализованных правительств собрались, чтобы предупредить, что правлению властей в Вестминстере приходит конец, а будущее — за ними. Можно было бы предположить, что у них в запасе найдется какой-то серьезный козырь для мероприятия, которое они сами назвали «историческим». Ничего подобного. (Лидеры.— “Ъ”) подписали клятву, в которой пообещали продолжать делать то, что они делали с момента образования своих партий,— жаловаться на Соединенное Королевство и требовать независимости. То, что националистические партии согласились друг с другом по вопросу о принципе самоопределения, даже новостью не назовешь.

Daily Post (Колвин-Бей, Великобритания) Распад Соединенного Королевства «неминуем», заявляют лидеры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии Роспуск Соединенного Королевства не за горами… Первые министры трех автономных регионов Великобритании — лидер партии «Плайд Камри» (Партия Уэльса.— “Ъ”) Рин ап Иорверт, глава Шотландской национальной партии (SNP) Джон Суинни и вице-президент «Шинн Фейн» Мишель О’Нил — собрались в Кардиффе в понедельник утром, чтобы сообща объявить: «Время Вестминстера подходит к концу»… В этот названный господином Суинни «знаковым» день он предсказал, что Энди Бернем будет «последним премьер-министром Соединенного Королевства», а также сказал, что в ближайшие пять лет должен пройти референдум о независимости Шотландии.

Подготовили Алена Миклашевская, Николай Зубов