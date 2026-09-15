В Челябинской области сменили министра ЖКХ

Министром ЖКХ Челябинской области назначен Юрий Подшивалов вместо Людмилы Алпатовой после отставки южноуральского правительства из-за учреждения отдельной должности председателя правительства. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Юрий Подшивалов также сохранил должность заместителя председателя правительства региона. Этот пост он занимал с ноября 2025 года, представляя губернатора и правительство в областном законодательном собрании. Людмила Алпатова была региональным министром ЖКХ с ноября 2024-го.

Кроме того, после отставки южноуральского правительства вернулись на должности министр молодежи региона Юрий Болдырев и заместитель губернатора Вадим Евдокимов.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 7 сентября председателем правительства Челябинской области стал Иван Куцевляк. В связи с учреждением этой должности и назначением нового председателя правительства старый состав, согласно уставу области, был отправлен в отставку.

Виталина Ярховска