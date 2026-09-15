Президент Совета модельеров Америки временно покинул пост после скандала на Неделе моды

Генеральный директор и президент Совета модельеров Америки Стивен Колб сообщил о временном прекращении исполнения своих обязанностей. По его словам, это решение он принял добровольно. Поводом стал инцидент на Неделе моды в Нью-Йорке, когда господин Колб попытался вывести с подиума одну из активисток организации защиты животных PETA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор и президент Совета модельеров Америки Стивен Колб

Фото: Evan Agostini / Invision / AP Генеральный директор и президент Совета модельеров Америки Стивен Колб

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

13 сентября во время показа шведского бренда COS на подиум выбежали несколько активистов организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA). Они протестовали против использования COS натуральной шерсти. На видео попали моменты, как Стивен Колб отобрал у одной из активисток плакат и зажал ей рот рукой. Глава Совета модельеров также вытолкнул с подиума другого активиста, который снимал акцию протеста, зажал ему рот рукой и прижал лицом к окну.

14 сентября Стивен Колб публично извинился за свои действия и назвал их «неподобающими». «То, что произошло, абсолютно нехарактерно для меня и как для человека, и как для руководителя»,— отметил он. Господин Колб заявил, что добровольно покидает пост на время проверки и «поработает со специалистом, чтобы подобное больше не повторилось». Он также сообщил, что готов встретиться с руководством PETA, чтобы лично принести извинения.

Организация PETA была создана в 1980 году. Она получила известность благодаря радикальным и провокационным кампаниям и акциям протеста. В частности, ее активистки выходили на акции голыми, протестуя против использования меха, а также устраивали нападения на фермы и выпускали животных.

Алена Миклашевская