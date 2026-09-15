В Саратове гражданин Казахстана получил 16 лет за тайский наркотрафик

Саратовский областной суд 15 сентября приговорил к 16 годам лишения свободы 23-летнего гражданина Казахстана, обвиняемого в контрабанде (пп. «а, б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ) и попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовский областной суд Фото: Саратовский областной суд

По версии следствия, в феврале 2026 года молодой человек, желая «улучшить материальное положение», принял предложение участвовать в международной организованной группе. Выступая в роли авиакурьера, фасовщика и закладчика, он прибыл в Таиланд, где забрал чемодан с запрещенными веществами весом свыше 4 кг. 14 марта фигурант пересек таможенную границу ЕАЭС по маршруту Бангкок — Москва — Саратов.

15 марта фигурант снял жилой дом в Энгельсском районе, где начал фасовку наркотиков для последующего сбыта через интернет. Преступный промысел был пресечен 14 апреля, когда подсудимого задержали сотрудники полиции. Суд дал фигуранту 16 лет колонии строго режима и назначил штраф в 500 тыс. руб.

Никита Маркелов