ВТО ожидает роста мировой торговли на 40% за счет ИИ к 2040 году

Искусственный интеллект (ИИ) может увеличить объем мировой торговли на 40% к 2040 году, причем наибольший рост придется на цифровые услуги. Такой прогноз сделала Всемирная торговая организация (ВТО) в отчете о мировой торговле за 2026 год.

По оценке ВТО, цифровая торговля снизила стоимость торговых услуг и дала новые возможности для роста за счет развития отрасли. В 2025 году доля коммерческих услуг в общем объеме мировой торговли составила 27,6%, в то же время объем цифровых услуг вырос на 10%.

Торговая организация также считает, что в ближайшие 15 лет ИИ сможет увеличить мировой ВВП более чем на 13%. При этом разные подходы стран к вопросам конфиденциальности, кибербезопасности, конкуренции и регулирования ИИ способны увеличить торговые издержки и вызвать проблемы, связанные с операционной совместимостью и стратегическими вопросами.