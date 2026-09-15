ВТО ожидает роста мировой торговли на 40% за счет ИИ к 2040 году
Искусственный интеллект (ИИ) может увеличить объем мировой торговли на 40% к 2040 году, причем наибольший рост придется на цифровые услуги. Такой прогноз сделала Всемирная торговая организация (ВТО) в отчете о мировой торговле за 2026 год.
По оценке ВТО, цифровая торговля снизила стоимость торговых услуг и дала новые возможности для роста за счет развития отрасли. В 2025 году доля коммерческих услуг в общем объеме мировой торговли составила 27,6%, в то же время объем цифровых услуг вырос на 10%.
Торговая организация также считает, что в ближайшие 15 лет ИИ сможет увеличить мировой ВВП более чем на 13%. При этом разные подходы стран к вопросам конфиденциальности, кибербезопасности, конкуренции и регулирования ИИ способны увеличить торговые издержки и вызвать проблемы, связанные с операционной совместимостью и стратегическими вопросами.
Практический канал роста торговли связан с повышением эффективности цифровых услуг и сопутствующих операций. Инструменты ИИ уже повышают эффективность торговли за счет улучшения «видимости» в цепочках поставок, автоматизации таможенного оформления документов, снижения языковых барьеров и улучшения качества анализа рынка — то есть упрощают поиск партнеров и проведение трансграничных сделок.
Реализация этого эффекта зависит от доступа к цифровой инфраструктуре, вычислительным мощностям, квалифицированным кадрам и развитой регуляторике, которые есть лишь у некоторых экономик. Бедные страны лишь недавно начали разрабатывать нормативные акты о потоках данных и ИИ, что ограничивает их возможности; из-за концентрации ресурсов для развития ИИ в развитых странах многие экономики рискуют остаться вне этих процессов, а разрыв между богатыми и бедными государствами — увеличиться.
По базовому сценарию ВТО доходы бедных стран вырастут на 8% при росте на 14% у богатых и на 11% у государств со средним уровнем дохода. Если в бедных странах улучшится цифровая инфраструктура, разрывы сократятся: рост доходов по всем трем группам составит 11–12%.