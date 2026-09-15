В Аргаяше структуру «Росатома» обязали оформить разрешение на сброс сточных вод

Челябинский областной суд обязал АО «Росатом инфраструктурные решения» оформить разрешение на использование озера Улагач в Аргаяшском округе для сброса сточных вод. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Челябинская природоохранная прокуратура во время проверки установила, что организация после использования объектов для охлаждения Аргаяшской ТЭЦ сбрасывает воду в озеро Улагач, не имея соответствующего разрешения. Предприятие привлекли к административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ (пользование водным объектом с нарушением уст) и оштрафовали на 50 тыс. руб. Однако компания не предприняла никаких действий после этого. Ведомство подало иск в Озерский городской суд, прося признать действия организации незаконными и обязать ее оформить разрешение. Первая инстанция отказала в удовлетворении требований прокуратуры. Тогда ведомство подало апелляционную жалобу, и областной суд встал на сторону истца. Прокуратура контролирует фактическое устранение нарушений предприятием.

Виталина Ярховска