В Британии предложили делать медвежьи шапки гвардейцев из искусственного меха
Группа депутатов из разных партий Великобритании призвала правительство отказаться от использования медвежьего меха для изготовления головных уборов британских королевских гвардейцев, сообщает Sky News. В письме государственному министру по оборонным закупкам Люку Полларду 18 депутатов Палаты общин и один член Палаты лордов заявили, что использование настоящего медвежьего меха «невозможно оправдать» и его следует заменить, чтобы «соответствовать современным этическим стандартам».
Королевский гвардейцы на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, 19 сентября 2022 года
Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ
Для пошива гвардейских форменных шапок используется натуральный мех североамериканского черного медведя. По данным PETA, число заказов на такие шапки выросло с 22 в 2024 году до 96 в 2025 году.
Парламентарии призвали Министерство обороны и его поставщиков совместно с производителями разработать приемлемую альтернативу. Предыдущее консервативное правительство изучало возможность замены меха искусственным, но ни один материал не соответствовал стандартам натурального меха. Сейчас Министерство обороны отметило, что готово вернуться к вопросу, и установило пять критериев соответствия для изделия.
Медвежьи шапки были введены в британской армии после битвы при Ватерлоо в 1815 году для устрашения противника. Сейчас их носят гвардейцы, охраняющие Букингемский и Сент-Джеймсский дворцы.