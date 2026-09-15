Классы копейской школы перевели в другие учреждения из-за обрушения потолка

После проверки прокуратуры Копейска 94 обучающихся четырех классов копейской школы №9 временно перевели в другие учреждения, так как в одном из помещений здания обрушился потолок. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проверку прокуратура провела после публикации СМИ об инциденте. Установлено, что 10 сентября во время перемены в учебном классе первого этажа школы частично обрушилась штукатурка с потолка. Никто не пострадал. На данный момент доступ к помещениям первого этажа ограничен, запланирован ремонт. Ведомство оценит исполнение требований законодательства при содержании здания.

Виталина Ярховска