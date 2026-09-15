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Россия в июле заняла четвертое место среди поставщиков газа в ЕС

В июле Россия заняла четвертое место по поставкам трубопроводного и сжиженного газа в страны Европейского союза. В этот период РФ поставила газа на €1,1 млрд. Доля по сравнению с другими государствами-поставщиками составляет 14,1% от общего объема, следует из данных Евростата.

Первая пятерка поставщиков выглядит так:

  • Норвегия — €1,9 млрд (23,5%);
  • США — €1,8 млрд (22,1%);
  • Алжир — €1,3 млрд (15,9%);
  • Россия — €1,1 млрд (14,1%);
  • Великобритания — €905 млн (11,4%).

В июне Россия занимала вторую строчку списка. Тогда ЕС закупил российского газа на €1,35 млрд. В целом в январе — июле доля РФ в импорте газа в страны ЕС составила 17%. Это третий показатель среди всех поставщиков. Первое место занимают США — 27,9%, второе — Норвегия (18,3%).

Составлено ИИ-Ассистентъ

После прекращения транзита через Украину в начале 2025 года российский трубопроводный газ поступает в Европу только по «Турецкому потоку» — через Черное море в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. Остальные поставки идут в виде СПГ, поэтому место России в месячном рейтинге зависит сразу от двух потоков, причем трубопроводная часть опирается на один действующий маршрут.

Такая структура ограничивает возможности компенсировать снижение одного вида поставок другим. При этом в третьем квартале 2025 года прокачка по «Турецкому потоку» увеличилась на 7%, до 13 млрд куб. м, то есть смена позиции России в июльском рейтинге не означает, что сокращались поставки по этому маршруту.

Дальнейшая роль российского газа в ЕС ограничена решениями самого союза: в начале 2026 года ЕС утвердил программу отказа от российского газа, по которой страны рассчитывают полностью отказаться от российского СПГ с 1 января 2027 года, а от трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.

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