Россия в июле заняла четвертое место среди поставщиков газа в ЕС

Составлено ИИ-Ассистентъ

После прекращения транзита через Украину в начале 2025 года российский трубопроводный газ поступает в Европу только по «Турецкому потоку» — через Черное море в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. Остальные поставки идут в виде СПГ, поэтому место России в месячном рейтинге зависит сразу от двух потоков, причем трубопроводная часть опирается на один действующий маршрут.

Такая структура ограничивает возможности компенсировать снижение одного вида поставок другим. При этом в третьем квартале 2025 года прокачка по «Турецкому потоку» увеличилась на 7%, до 13 млрд куб. м, то есть смена позиции России в июльском рейтинге не означает, что сокращались поставки по этому маршруту.

Дальнейшая роль российского газа в ЕС ограничена решениями самого союза: в начале 2026 года ЕС утвердил программу отказа от российского газа, по которой страны рассчитывают полностью отказаться от российского СПГ с 1 января 2027 года, а от трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.