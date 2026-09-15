Житель Чебоксар вернул участнику СВО похищенные 930 тысяч рублей
Житель Чебоксар после возбуждения уголовного дела возместил участнику СВО ущерб в размере более 930 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Чувашии.
Житель Чебоксар вернул участнику СВО похищенные 930 тысяч рублей
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Установлено, что мужчина под предлогом помощи в оформлении банковской карты получил ее реквизиты. Он в течение года снимал с карты деньги и оплачивал товары и услуги.
Суд назначил ему штраф в размере 200 тыс. руб.