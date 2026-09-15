Лавров: США не предлагали содействие по Украине в обмен на помощь России в Иране

США никогда не предлагали помочь в урегулировании конфликта на Украине в обмен на помощь России в решении ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию.

«Никогда наши американские собеседники такого рода размены не предлагали, и я думаю, они этого не делали, поскольку прекрасно понимают, что это не наши методы — заниматься такого рода политикой, политиканством таким»,— сказал господин Лавров (цитата по «Интерфакс»).

По словам министра, «какие-то сдвиги» вокруг Ирана будут достигнуты благодаря усилиям стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Он напомнил, что 14 сентября представители этих государств и Ирана планировали провести переговоры, но встречу пришлось перенести.