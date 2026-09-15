Житель Саратовской области предстанет перед судом за финансирование экстремизма

В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Краснопартизанского района, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

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По версии следствия, в период с февраля по июнь 2022 года мужчина, находясь на территории района, трижды осуществлял переводы денежных средств на нужды организации, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России. Название запрещенной структуры и точные суммы переводов в официальном сообщении ведомства не раскрываются.

Оперативное выявление противоправной активности фигуранта осуществляли сотрудники УФСБ России по Саратовской области. К настоящему времени следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 282.3 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом до 700 тыс. руб.

Никита Маркелов