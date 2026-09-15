Работник в Удмуртии сломал шейный позвонок в результате падения части трактора

47-летний заведующий гаражом сельхозпредприятия в Можгинском районе Удмуртии получил тяжелые травмы в результате падения на него части трактора. У него диагностированы переломы руки, ребер и шейного отдела позвоночника. Об этом сообщает Государственная инспекция труда (ГИТ) в Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По предварительным данным, во время работ по установке столбов ограждения в ремонтной мастерской у спецтехники выскочил палец фиксации силосного захвата. «Это привело к внезапному отсоединению тяжелого навесного оборудования от трактора и его опрокидыванию на сотрудника, который находился неподалеку от места проведения работ»,— говорится в сообщении. Инцидент произошел 8 сентября.

Сейчас комиссия ГИТ изучает все обстоятельства произошедшего. «По итогам расследования будут установлены причины, приведшие к тяжелому травмированию работника, и определены лица, допустившие нарушения требований трудового законодательства»,— резюмировала и. о. замруководителя по охране труда Ксения Зуева. Кроме того, на предприятии проводят внеплановую выездную проверку.