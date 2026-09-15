Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MONCLER Фото: MONCLER

К новому сезону обувные бренды сделали какое-то рекордное количество «дропов». Из этого разнообразия я выбрала пары, которые интересны не только новизной.

Первая — Vibram Furoshiki. Vibram вообще известен прежде всего своими подошвами, цепкими, гибкими, почти неубиваемыми, которые используют десятки профессиональных outdoor-брендов. А еще именно эта марка когда-то подарили миру FiveFingers, кроссовки с отдельным отделением для каждого пальца, то есть буквально перчатки для ног спорной для меня эстетики. Furoshiki продолжают ту же идею свободы движения, но уже в куда более эстетичном ключе. Название отсылает к японской традиции заворачивать вещи в ткань: верх обуви действительно оборачивается вокруг стопы, а гибкая подошва буквально следует за ее движением.

Вторая пара — Havaianas на kitten heel. Потому что раз последние сезоны мода последовательно убеждала нас, что обычные вьетнамки можно носить решительно везде, следующим логичным шагом было поставить их на маленький каблук. Получилась модель с фирменной резиновой перемычкой, асимметричным kitten heel и отдельной деталью вокруг большого пальца. Эстетика спорная, но сама идея попадает ровно в момент: flip-flops давно перестали быть исключительно пляжной обувью, а маленький каблук снова в моде.

Ну и третья — Moon Boot x Moncler Grenoble Icon High Rodeo, которые выглядят как ковбойские сапоги для высадки на Марс. У них все сразу: конструкция настоящего snow boot, замша, вышивка, шнуровка. И это безумие вообще не кажется нелогичным. Moon Boot всегда выглядел как обувь космонавта, а ковбойская эстетика который сезон не собирается уходить, так что кто-то просто наконец догадался скрестить астронавта с шерифом.

Анна Минакова