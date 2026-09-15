«Дело иллюстрирует сложность статуса шедевров старых мастеров на рынке»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: National Museum Cardiff Фото: National Museum Cardiff

В Великобритании существует известный инструмент защиты наследия — так называемая экспортная планка. Это процедура, которая не является ни конфискацией, ни постоянным запретом на продажу. Она откладывает выдачу экспортной лицензии на произведение искусства, которое может получить статус «национального сокровища», чтобы дать музею, фонду или подходящему коллекционеру время сделать предложение, соответствующее рекомендованной цене.

Сейчас эта процедура введена по поводу «Портрета Катрины Хугсат», написанного Рембрандтом ван Рейном в 1657 году. Работа, изображающая сидящую пожилую женщину в черном платье и большой белой шапке, относится к позднему периоду голландского мастера.

Дело иллюстрирует сложность статуса шедевров старых мастеров на глобализированном рынке. Картины Рембрандта востребованы ведущими музеями, международными коллекционерами и частными учреждениями наследия. В результате произведение, связанное несколько веков с британской коллекцией, может стать предметом международной конкуренции, даже если создано голландским художником.

Оценка картины составляет сумму в 71,696,324 фунта и 90 пенсов без учета НДС, это примерно $97 млн. Этот портрет входит в число самых дорогих произведений, когда-либо представленных британскому режиму экспортного контроля. Для сбора такой суммы есть время до 26 декабря 2026 года.

В этот период британские учреждения и покупатели, признанные соответствующими требованиям, могут проявить интерес к покупке картины по цене, установленной властями. Если поступит серьезное предложение, у владельцев будет 15 рабочих дней на его рассмотрение. Опционное соглашение предусматривает второй период отсрочки в девять месяцев, что даст потенциальному покупателю время завершить сбор средств и осуществить приобретение.

Правительство надеется, что британский покупатель оставит картину в стране и в идеале — в общественном достоянии. Ставки выходят за рамки сохранения одного Рембрандта: они касаются способности Великобритании защищать свои исторические коллекции от финансовой мощи международного рынка.

Дмитрий Буткевич