Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Королев / Коммерсантъ Фото: Николай Королев / Коммерсантъ

В свое время у многих в ходу был такой фразеологизм, как «фабричный Китай». Им обозначали товары народного потребления, преимущественно одежду и обувь, сделанные трудолюбивыми жителями Поднебесной не в кустарных условиях и, соответственно, без соблюдения норм и стандартов, а в условиях цивилизованного промышленного предприятия.

Сегодня, когда представители китайских компаний постоянно твердят, что их продукция давно уже создает мировые стандарты в плане технологий, необходимо помнить, что по-прежнему есть «фабричный Китай», а есть вещи не только низкого качества, но и смертельно опасные.

На днях Национальная администрация безопасности дорожного движения США сообщила о том, что с дефектными надувными элементами подушек безопасности марки DTN60DB, запрещенными ранее в этом году, связаны 14 ДТП, в которых погибли 11 человек и трое получили серьезные травмы. Последняя, 11-я смерть произошла 27 августа 2026 года в Далласе при аварии с участием Chevrolet Equinox 2018 года выпуска.

Сам инцидент не был смертельно опасным для водителя до того момента, как сработала подушка безопасности. Когда надувной элемент взорвался, полетели осколки, которые ранили водителя в грудь, шею, глаза и лицо. Еще в апреле нынешнего года ввоз в страну этих подушек для сервисных работ с автомобилями был запрещен. Однако проверить, сколько их уже было ввезено и на какие конкретно модели они были установлены в ходе восстановительных работ с аварийными машинами, у которых сработали подушки, установить, конечно же, сложно, если не невозможно.

Дело в том, что смертельно опасные эйрбеги подходят для разных моделей разных марок. До случая с Equinox они убивали преимущественно водителей Chevrolet Malibu и Hyundai Sonata. Национальная администрация безопасности дорожного движения США обратилась ко всем владельцам машин, которые либо купили их на вторичном рынке, либо восстанавливали после аварии с заменой эйрбегов, обратиться в авторизованные сервисы, и в случае обнаружения того самого DTN60DB немедленно заменить опасный элемент на оригинальную деталь.

Дмитрий Гронский