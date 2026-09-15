Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Дайте мозгу всего лишь час, за это время он должен справиться со стрессом. Даже если кажется, что, подышав, мы успокоились спустя мгновения, настоящая работа по восстановлению начинается лишь через 60 минут.

В ходе исследования сотню взрослых добровольцев подвергли напряженному эксперименту: они опускали руки в ледяную воду, пока ученые фиксировали их показатели. Так, примерно через час после воздействия холодом у более устойчивых к стрессу участников снижалась активность области мозга, которая отвечает за обнаружение угроз. Вместе с тем активнее включалась в работу сеть, связанная с саморефлексией и обработкой эмоций.

Ученые назвали этот период «окном устойчивости». То есть даже если мы успокоились, мозг еще некоторое время продолжает выходить из режима тревоги. Как провести этот час, в самом исследовании не проверяли, но явно дело пойдет лучше, если погулять, немного подвигаться, заняться дыхательной практикой или любимым делом.

Но главное — ни в коем случае не возвращаться к источнику стресса. Не открывать тот же рабочий чат и не пытаться что-то кому-то доказать. Даже если кажется, что вы уже остыли, мозгу нужен час безделья, в самом прекрасном смысле этого слова.

Анна Кулецкая