В Волгограде подростка осудили за разбитую остановку скоростного трамвая

Мировой суд в Волгограде вынес приговор 17-летнему местному жителю, признав его виновным в вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ). Подростку назначены 140 часов обязательных работ за разрушенную ногами стеклянную секцию павильона на остановке общественного транспорта, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгограда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс панорамы Фото: Яндекс панорамы

Как следует из материалов дела, инцидент произошел в мае 2026 года. По версии следствия и суда, юноша, «действуя умышленно из хулиганских побуждений, пренебрегая нормами морали и правилами поведения в общественных местах», нанес не менее десяти ударов ногами по секции остекления остановочного павильона. В результате целостность конструкции была нарушена, а стекло разбито. Материальный ущерб балансодержателю инфраструктуры — АО «Электротранспорт Плюс» — составил 55 тыс. руб.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину. Обвинительный приговор был вынесен на основании его собственных показаний, свидетельских данных, письменных материалов дела, а также записи с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей процесс уничтожения имущества.

Суд назначил подростку 140 часов обязательных работ. Отбывать их он будет по месту, определяемому органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Никита Маркелов