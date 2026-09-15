В Пензе СКР задержал семерых организаторов подпольного казино

В Пензе задержаны участники организованной группы, обвиняемые в незаконной организации и проведении азартных игр. Подпольное казино, по версии следствия, около года работало в цокольном этаже жилого дома в центре города. Двое из семерых обвиняемых, включая предполагаемого организатора, судом отправлены в СИЗО, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пензенской области Фото: СУ СКР по Пензенской области

Организацию азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) расследует первый отдел по особо важным делам следственного управления СКР по Пензенской области. По данным следствия, житель Пензы создал организованную группу для ведения игорного бизнеса вне пяти разрешенных законом игорных зон, привлекая к деятельности шестерых сообщников: двое исполняли обязанности «матчмейкеров» — старших смены, четверо работали крупье.

Арендовав не позднее начала сентября прошлого года нежилое помещение в цокольном этаже многоквартирного дома в центре города, фигуранты обзавелись покерными столами, фишками и игральными картами. Игры, как утверждают в СКР, проводились несколько месяцев «с применением мер конспирации», а незаконная деятельность клуба была зафиксирована в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками регионального УМВД.

Работа заведения пресечена в начале сентября текущего года сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии; игровое оборудование изъято в ходе обысков. Обвинение предъявлено семерым фигурантам в возрасте от 22 до 59 лет. По ходатайству следователя организатор и один из членов группы заключены под стражу, двоим избран запрет определенных действий, еще одному — домашний арест; остальным достались меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Санкция ч. 3 ст. 171.2 УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы.

Никита Маркелов