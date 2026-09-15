Очередная партия контрактников из Удмуртии отправилась на службу

Очередная партия граждан, подписавших контракт с Минобороны, отправилась на службу в сухопутные войска. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Контрактники направились на сборный пункт, откуда их распределят в воинские части.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Отправки солдат происходят регулярно, отметил начальник пункта отбора на военную службу по контракту, майор Альберт Кононов. Он добавил, что продолжается набор в войска БПЛА.