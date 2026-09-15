Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Очередная партия контрактников из Удмуртии отправилась на службу

Очередная партия граждан, подписавших контракт с Минобороны, отправилась на службу в сухопутные войска. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Контрактники направились на сборный пункт, откуда их распределят в воинские части.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Отправки солдат происходят регулярно, отметил начальник пункта отбора на военную службу по контракту, майор Альберт Кононов. Он добавил, что продолжается набор в войска БПЛА.