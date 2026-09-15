Путин разрешил сделки с акциями «Холдинговой компании "Удоканская медь"»

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о сделках с акциями «Холдинговой компании "Удоканская медь"». Из документа следует, что разрешается совершать сделки с акциями, принадлежащими резидентам недружественных стран. Иные предусмотренные законодательством разрешения и согласования не потребуются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Удоканская медь» была создана в 2008 году для реализации проекта освоения Удоканского месторождения меди в Каларском округе Забайкальского края. Удокан — крупнейшее месторождение меди в России и третье неразработанное в мире с ресурсами 26,7 млн тонн по классификации JORC. Объем производства первой очереди ГОКа — 150 тыс. тонн меди в год, инвестиции в реализацию первой очереди — $2,9 млрд. Общая производительность ГОКа должна составить до 550 тыс. тонн, что позволит комбинату войти в пятерку крупнейших производителей меди в мире.

По состоянию на конец 2021 года конечной материнской компанией АО «ХК «Удоканская медь» было ООО «Холдинговая Компания ЮЭСЭМ», указано в последней отчетности ХК «Удоканская медь».