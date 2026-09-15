Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Способность чувствовать стала трендом среди корейской молодежи. Так называемый метасенсинг оказался в списке самых заметных социокультурных сдвигов в этом году. В Корее есть исследовательский центр, посвященный изучению 20-летних, — University Tomorrow 20. И в его ежегодном докладе одним из ключевых терминов стал как раз «метасенсинг» (как противопоставление метапознанию, способности рационально оценивать свои возможности).

Чем сильнее общество погружается в мир ИИ, тем острее ощущается нехватка простого человеческого: теплоты, участия, душевной легкости. Поколение Z реагирует на это не отстраненностью, а наоборот. Как минимум молодежи в Корее хочется учится тоньше считывать эмоциональные полутона, свои и чужие, и сознательно восполнять растущий дефицит всего живого в нашей повседневности. Общая философия включает и целенаправленную заботу о себе, своем состоянии как одну из ценностей.

Форму это находит самую разную. Одни стараются выбирать нецифровые хобби (бег или письмо от руки). Физическое действие становится способом ощутить стабильность. Другие подробнее изучают то, чем они окружены: какова реальная ценность вещей и впечатлений от них. Конечно, внимание к вещам объясняется и общей экономией, но деньги идут на осмысленные покупки, которые приносят конкретную радость. Личное пространство становится предметом инвестиций. Дом не может быть просто ночлегом, это место, где мы существуем вне цифровых пространств.

Исследователи констатируют два параллельных процесса: молодое поколение быстрее всех адаптируется к использованию ИИ в учебе и работе и при этом активно движется в противоположную сторону во всем остальном, желая оставить место для чувств, ярких воспоминаний и ощущений.

Яна Лубнина