«Он подарил миру новую моду»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Когда в 24 Ива Сен-Лорана призвали в армию, он не выдержал и трех недель: его вернули домой с жесточайшим нервным срывом. Неудивительно, гений способен делать лишь то, к чему приговорили его природа и судьба.

Свою судьбу Сен-Лоран выбрал в детстве: он рисовал платья для кукол раньше, чем научился писать, а в 17 выиграл первый же свой конкурс молодых модельеров. Спустя пару лет его заметил великий Кристиан Диор и, в гроб сходя, благословил: в 21 по воле Диора Сен-Лоран занял место скоропостижно умершего маэстро во главе модного дома.

В 1961-м Сен-Лоран, едва оправившись от воинской службы, создал собственный модный дом и вскоре полностью изменил женский гардероб. Мужской силуэт и брючные костюмы, геометрический рисунок и прозрачные вставки, наконец, женский смокинг и тренч, и это далеко не все. Его талантливые коллеги дарили миру свои коллекции, он подарил ему новую моду. Гений на мелочи не разменивается.

Павел Шинский