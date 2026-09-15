Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Уткин, Александр Яковлев / ТАСС Фото: Игорь Уткин, Александр Яковлев / ТАСС

Отдать все ради победы: такая формула в спорте работает и сейчас. Но современный мир, где звезды зарабатывают серьезные деньги, позволяет им беречь здоровье и лишний раз не рисковать. В 1970-е ситуация была другой: беречь спортсменов, особенно в игровых видах спорта, никому из тренеров и в голову не приходило. Во главе угла стоял результат.

Именно поэтому когда в решающем матче чемпионата мира по хоккею 1978 года СССР-Чехословакия тренерский штаб решил сыграть в три защитника, никто не возражал. Раз травмы вывели сильнейших игроков оборонительного плана, то все, кто на ногах, выйдут играть. Тем более Чехословакия перед этим дважды выигрывала первенство планеты и дома, в Праге, собиралась сделать это еще раз. Команда из СССР должна была побеждать любой ценой.

Одним из троих защитников, на которых тогда легла вся нагрузка, был динамовец Валерий Васильев. Он играл жестко, был невероятно вынослив. Не просто так защитник получил прозвище «Хозяин тайги», а в ЦСКА старались не выпускать с ним в одной смене легендарного Валерия Харламова. В матче с Чехословакией Васильев редко уходил с площадки, и даже когда в глазах у защитника потемнело, он никому ничего не сказал и продолжил играть.

Сборная СССР победила 3:1 и стала чемпионом мира, а у Валерия Васильева диагностировали инфаркт, который он получил прямо на льду от сумасшедших нагрузок. После завершения карьеры он получил еще два инфаркта и перенес операцию на сердце. Васильев ушел из жизни в 62 года, хотя в расцвете хоккейной карьеры врачи утверждали, что ресурс его организма поистине неисчерпаем.

Владимир Осипов