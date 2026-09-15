В Казани на фасадах домов на улицах Серова и Кулахметова завершают нанесение двух муралов на тему семьи и детства. Работы получили названия «Дом поколений» и «Открывая мир», сообщила пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани возле бульвара «Ярдэм» появятся муралы

Фото: Пресс-служба мэрии Казани В Казани возле бульвара «Ярдэм» появятся муралы

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

На мурале на улице Серова изображены дедушка, бабушка и дети, а растительные ветви между окнами символизируют семейное древо. Композиция на улице Кулахметова показывает детей, выглядывающих из окна и наблюдающих за жизнью района.

Завершить их планируют к 17 сентября.

Анна Кайдалова