В Казани возле бульвара «Ярдэм» появятся муралы
В Казани на фасадах домов на улицах Серова и Кулахметова завершают нанесение двух муралов на тему семьи и детства. Работы получили названия «Дом поколений» и «Открывая мир», сообщила пресс-служба мэрии города.
В Казани возле бульвара «Ярдэм» появятся муралы
Фото: Пресс-служба мэрии Казани
На мурале на улице Серова изображены дедушка, бабушка и дети, а растительные ветви между окнами символизируют семейное древо. Композиция на улице Кулахметова показывает детей, выглядывающих из окна и наблюдающих за жизнью района.
Завершить их планируют к 17 сентября.