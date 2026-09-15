«Быть яркими сложно»

На закрытой экскурсии по зданию Центра современной драматургии (ЦСД) в Екатеринбурге художественный руководитель Антон Бутаков рассказал, чего ждать в новом театральном сезоне, который откроется 16 сентября. Главной премьерой станет восьмичасовой спектакль «Братья Карамазовы». Действие масштабной постановки будет представлено на нескольких сценических локациях. О новых проектах и закулисной жизни ЦСД узнала София Паникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Директор и главный режиссер ЦСД Антон Бутаков Фото: София Паникова Актрисы ЦСД в гримерной Фото: София Паникова Актеры ЦСД Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 3 Директор и главный режиссер ЦСД Антон Бутаков Фото: София Паникова Актрисы ЦСД в гримерной Фото: София Паникова Актеры ЦСД Фото: София Паникова

Центр современной драматургии (ЦСД) — площадка для экспериментов молодых драматургов, режиссеров и актеров в Екатеринбурге. В 2009 году ее создал драматург и режиссер Николай Коляда, поэтому второе название проекта — Коляда-центр. С 2017 года главным режиссером, а затем и директором ЦСД стал Антон Бутаков. С 2018 года театральное пространство располагается на территории бывшего рыбзавода.

Новый театральный сезон в ЦСД откроет показ спектакля «Лолита», премьера которого состоялась в прошлом году и, по словам Антона Бутакова, он «живет» с полными залами.

Одной из трех ведущих новинок программы станет спектакль «Индийские сказки» режиссера Алексея Федорченко, в котором актеры будут исполнять индийские танцы на сцене.

Затем команда ЦСД представит «Мама, выйди» по пьесе Татьяны Савиной, созданной в рамках проекта «Ультра. Драма». Ее произведение войдет в третий одноименный сборник пьес. Спектакль задуман как предельно камерная работа. Театр ведет переговоры с застройщиком, чтобы разыграть действие в настоящей квартире. По сюжету история будет связана с отношением матери и дочери во времена карантина, введенного из-за COVID-19.

Большой премьерой сезона станут «Братья Карамазовы». По словам главного режиссера, восьмичасовое иммерсивное произведение развернется в нескольких локациях. Он отметил, что это первое обращение театра к творчеству Федора Достоевского и логичное продолжение «Трех сестер» Антона Чехова. «Наш мир движется в сторону ускорения, но есть точки невозврата в восприятии Достоевского. Мы будем делать большое полотно, это будет полноценный театральный день. Не просто пришли, посмотрели и ушли — это будет полноценная исследовательская работа для зрителя»,— подчеркнул Антон Бутаков.

Отдельно худрук остановился на судьбе «Трех сестер». «Мы собрали вокруг "Трех сестер" очень большую, красивую историю. Это задает хороший столичный уровень. К сожалению, не все это понимают. Я бы сказал, никто этого не понимает. Быть яркими сложно»,— признался он.

Одним из важных направлений сезона станет возвращение спектаклей прошлых лет. В театре уже готовят декорации для постановки «Денискины рассказы». В конце показа юные зрители смогут завершить большой рисунок, изобразив свои впечатления яркими красками на ткани.

ЦСД планирует восстановить «Любовь людей», «Кто боится Вирджинии Вулф?», «Август графства Осейдж», «Трудно быть богом» и другие постановки.

Параллельно ЦСД продолжит развивать проект «Не успеваем», где участники за пять часов вместе с режиссером создают спектакль, который в тот же вечер покажут зрителям.

В декабре вернется новогоднее шоу для взрослых — «Альтернативная елка». В гастрольных планах театральной команды заявлены поездки в Челябинск, Тюмень, Пермь и Москву. Запланирован приезд театральной труппы из Ижевска.

«Одна из главных задач — чтобы в этом сезоне театр приобрел федеральную узнаваемость. Прошлый сезон очень сильно в этом помог. "Три сестры" и "Симонов и Кузнецов" вызвали большой резонанс. Хочется, чтобы о нашем городе говорили действительно как о театральной столице»,— пояснил Антон Бутаков.

София Паникова