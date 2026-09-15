Из-за пожаров в Индонезии в пяти районах Сингапура упало качество воздуха

Впервые с 2019 года уровень загрязнения воздуха в Сингапуре стал нездоровым во всех пяти районах города, сообщает China Daily. Город окутан дымкой от лесных пожаров в Индонезии, и сейчас воздух в Сингапуре входит в десятку самых грязных в мире.

В Индонезии в этом году зарегистрировано больше очагов пожаров, чем обычно в этот период. В августе — более 9 тыс., в сентябре — уже более 7 тыс. Ситуацию усугубляет Эль-Ниньо, из-за которого стоит сухая погода. Дым от пожаров на Калимантане и Суматре дошел также до Малайзии. Устойчивого улучшения ситуации метеорологи пока не прогнозируют.

Екатерина Наумова