Лавров: Россия готова возобновить переговоры с Украиной

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и готова их возобновить, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что Москва поддерживает «разумные компромиссы», но не в вопросе вступления Украины в НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Мы никогда от переговоров не отказывались, и все те переговоры, которые проходили, прерывались не по нашей инициативе. Поэтому если будут готовы наши коллеги, я думаю, что вполне можно это возобновить. Нам есть что сказать»,— сказал Сергей лавров на посольском круглом столе по российско-украинскому конфликту.

Последние очные переговоры делегаций России и Украины проходили в феврале 2026 года с участием США. Как сообщал Кремль, трехсторонние встречи могут возобновиться уже в октябре. В начале сентября представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали в Москве и Киеве новые предложения по мирному плану, но территориальные вопросы так и не удалось согласовать.

Лусине Баласян