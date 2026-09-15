Лавров: Россия готова возобновить переговоры с Украиной
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и готова их возобновить, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что Москва поддерживает «разумные компромиссы», но не в вопросе вступления Украины в НАТО.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
«Мы никогда от переговоров не отказывались, и все те переговоры, которые проходили, прерывались не по нашей инициативе. Поэтому если будут готовы наши коллеги, я думаю, что вполне можно это возобновить. Нам есть что сказать»,— сказал Сергей лавров на посольском круглом столе по российско-украинскому конфликту.
Последние очные переговоры делегаций России и Украины проходили в феврале 2026 года с участием США. Как сообщал Кремль, трехсторонние встречи могут возобновиться уже в октябре. В начале сентября представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали в Москве и Киеве новые предложения по мирному плану, но территориальные вопросы так и не удалось согласовать.
Для Москвы возобновление переговоров означает обсуждение не только режима прекращения огня, но и условий, которые она связывает с устранением «первопричин» конфликта и ситуацией на земле. Поэтому готовность вернуться к диалогу не означает согласия на любую повестку: содержание переговоров должно учитывать российские требования к итоговому урегулированию.
В апреле 2025 года к таким требованиям российская сторона относила вывод украинских войск из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на вступление в НАТО, демилитаризацию и обеспечение прав русскоязычных граждан. Эти пункты показывают, почему территориальные и военно-политические вопросы оказываются связаны между собой и затрудняют согласование единого пакета.
Требование по НАТО для Москвы имеет отдельное значение как вопрос безопасности, а не как обычный предмет торга. Еще в феврале 2022 года среди российских требований назывались недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем у российских границ и возврат военной инфраструктуры альянса в Европе к состоянию 1997 года.