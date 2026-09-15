UBTech открыла завод для выпуска 10 тыс. человекоподобных роботов в год

В Китае открыли автоматизированный завод UBTech Robotics по выпуску промышленных человекоподобных роботов. Его годовая мощность превысит 10 тыс. единиц, сообщает Global Times.

Площадь завода составляет 14 тыс. кв. м. Среди выпускаемой заводом продукции - роботы серий Walker S и Cruzr. В их окончательной сборке используют, в частности, манипуляторы с электроприводом, а также беспилотные транспортные средства. Производственная линия рассчитана на выпуск одного робота каждые десять минут.

После запуска завода акции UBTech выросли более чем на 3%.

Екатерина Наумова