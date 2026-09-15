Оренбуржье намолотило 4 млн тонн зерна и вышло на второе место в ПФО

Аграрии Оренбургской области намолотили 4 млн тонн зерна, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. По этому показателю регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе, уступая только Саратовской области. Средняя урожайность на текущий момент составляет 20,6 ц/га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы региона, преодоление отметки в 4 млн тонн стало результатом работы всего агропромышленного комплекса области. Особый вклад внесли озимые культуры — они дали более 2,2 млн тонн зерна.

На данный момент уборочная кампания в регионе продолжается: впереди аграриев ждет сбор поздних культур, в том числе подсолнечника.

Яна Вежлева