Теннисисты Елена Рыбакина и Александр Зверев получили рекордные призовые за победы в одиночных разрядах на US Open в Нью-Йорке. Выплаты составили по $5,5 млн при общем призовом фонде турнира $108 млн. Какую сумму из заявленных призовых спортсмены в итоге получат? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Robert Deutsch / Reuters Фото: Robert Deutsch / Reuters

Первое, с чем придется расстаться спортсменам-миллионерам, это налоги, и они, мягко говоря, немаленькие. Федеральный налог США серьезно урежет рекордные призовые аж на 37%, то есть чуть больше чем на $2 млн. Кроме того, у штата Нью-Йорк свой сбор, который облегчит их карманы еще на $500 тыс. Так что сумма, которая придет на счет каждого победителя US Open, составит $2,97 млн. Но и это не все. Ведь в теннисе, в отличие от других видов спорта, каждый платит сам абсолютно за все, рассказал “Ъ FM” заслуженный тренер России Борис Собкин:

«Расходы на гостиницы и авиабилеты на двоих, игрока и тренера, составляют примерно 100 тыс., естественно, не рублей. Там еще питание, поддержка других тренеров, реабилитация за свой счет и так далее».

Причем расходы на участие в турнирах теннисиста ждут в любом случае, получил он призовые или нет. Так что на первых порах деньги приходится доставать из кармана. И федерация помогает не всегда. Та же Елена Рыбакина, которая в итоге выиграла US Open и стала первой ракеткой мира, сейчас выступает за Казахстан, а вполне могла представлять РФ, ведь она родилась и начинала играть в Москве.

Но в определенный момент не получила должного финансирования от России, а это очень важный момент для талантливого спортсмена, пояснил бывший наставник Елены Рыбакиной Андрей Чесноков:

«Она перешла в Казахстан, который предложил ей финансирование. Когда оно есть, все-таки развязываются руки. Представьте, что такой игрок едет на турнир, наскребает деньги на авиабилеты, живет вдвоем-втроем в одном номере со своими наставниками, концы с концами сводит. Он же наверняка в этом случае думает, как ему выиграть первый матч, чтобы как-то прокормить себя».

Стоит сказать, что у нынешнего победителя US Open Александра Зверева тоже русские корни. Его родители эмигрировали в Германию в начале девяностых. Так что по поводу Зверева к чиновникам от тенниса вопросов никаких, а вот почему они не увидели перспектив в Елене Рыбакиной, весьма интересно. Тем более подобное происходит не первый раз, и не только в теннисе.

К сожалению, даже столь яркие примеры ситуацию не меняют. Но сейчас Елена Рыбакина уже яркая звезда с серьезным доходом. В этом сезоне она только на корте заработала больше $10 млн. Что же касается тех игроков, который находятся в рейтинге ниже, то им подобные заработки не снились, считает теннисный обогреватель издательского дома “Ъ” Евгений Федяков:

«Спортсмены в топ-50 считаются в теннисе достаточно обеспеченными людьми. Если речь о местах в списке с 51-го по 100-е, то в этом случае, скажем так, терпимо. А все остальные — трудяги, которые вынуждены концы с концами, как говорится, сводить».

Но если уж теннисисту удается пробиться наверх, то он, даже несмотря на высокие налоги, зарабатывает серьезные суммы. Например, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в этом году разбогател аж на $58 млн. В женском же теннисе больше всех записала на свой счет Серена Уильямс ($40 млн). Правда, в свои 44 года на корт легенда выходит больше для проформы, а астрономические суммы зарабатывает рекламными контрактами.

Владимир Осипов