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В Прикамье снизилось количество выдаваемых автокредитов

В августе 2026 года в Пермском крае было выдано 2,57 тыс. автомобильных кредитов. Это на 13,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. По данным Национального бюро кредитных историй, Прикамье вошло в пятерку регионов России с наибольшим снижением выдаваемых автомобильных кредитов.

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Первые четыре места заняли Краснодарский (–20,7%) и Ставропольский (–19,1%) края, Чувашия (–18,7%) и Самарская область (–17,0%). 