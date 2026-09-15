В Прикамье снизилось количество выдаваемых автокредитов

В августе 2026 года в Пермском крае было выдано 2,57 тыс. автомобильных кредитов. Это на 13,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. По данным Национального бюро кредитных историй, Прикамье вошло в пятерку регионов России с наибольшим снижением выдаваемых автомобильных кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Первые четыре места заняли Краснодарский (–20,7%) и Ставропольский (–19,1%) края, Чувашия (–18,7%) и Самарская область (–17,0%).