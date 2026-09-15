Жителя Уфы приговорили к колонии за попытку сбыть более килограмма наркотиков

Октябрьский районный суд Уфы приговорил к девяти годам колонии строгого режима уроженца Днепропетровска (Украина) Михаила Пустогварова 2003 года рождения, который планировал сбывать на территории России партии наркотиков массой около 1,5 кг. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба управления ФСБ по Башкирии. Суд оштрафовал его на 100 тыс. руб. Арестованные 575 тыс. руб. наличными и находящиеся на банковских счетах 4,94 тыс. руб., добытые преступным путем, конфискованы судом в собственность государства.

Сотрудники ФСБ установили, что уфимец переписывался в соцсетях с организатором преступной группы по незаконному сбыту наркотиков. Получив инструкции, он изъял запрещенные средства из тайника-закладки в лесу в Орджоникидзевском районе Уфы и перенес их в свою квартиру. Его задержали сотрудники ФСБ. Во время обыска дома у него изъяли наркотическое средство (-PVP), которое является производным от N-метилэфедрона, общей массой 1,49 кг.

Майя Иванова