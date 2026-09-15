Пермская компания при поддержке ФРП открыла  новый цех по производству нефтяного оборудования

ООО «НПО "Пермнефтегаз"» при поддержке федерального и регионального фондов развития промышленности открыло в Перми новый цех по выпуску электронасосных агрегатов для нефтедобычи. Это позволит компании втрое нарастить ежегодный объем производства продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Инвестиции в создание нового производства составили 150 млн руб. Из них 72 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), еще 8 млн руб.— ФРП Пермского края. «Наши электронасосные агрегаты по технологии "труба в трубе" разработаны российскими инженерами и конкурируют с зарубежными аналогами,— рассказал гендиректор компании Алексей Паньков.— В отличие от обычных насосов, электродвигатель здесь помещен внутрь корпуса и охлаждается перекачиваемой жидкостью — это повышает надежность и исключает утечки. Оборудование выдерживает температуры от –70°С до +40°С, работает на открытом воздухе. Это особенно важно для наших заказчиков на Крайнем Севере, где присутствие персонала на объекте ограничено».

На сегодняшний день около 50% российского рынка этой продукции занимает импорт, в частности в Индию и Казахстан. Новый проект позволит заместить часть импортной продукции отечественным аналогом, открыть новые, высокопроизводительные рабочие места.

ООО «НПО "Пермнефтегаз"» зарегистрировано в Перми в феврале 2010 года и работает в сфере производства машин и оборудования общего назначения. Выручка компании за 2025 год составила 705,4 млн руб., увеличившись на 64% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль выросла с 4,8 млн до 12,3 млн руб.