Саратовское УФАС займется модульными ФАПами после вмешательства спикера облдумы

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Саратовской области выйдет с внеплановой проверкой закупок модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в регионе. Основанием для контрольных мероприятий послужило обращение председателя Саратовской областной думы Алексея Антонова, которого насторожили системные нарушения со стороны основного подрядчика — ООО «Передвижная механизированная колонна № 1» (ПМК № 1). Антимонопольное ведомство даст правовую оценку действиям не только самих поставщиков, но и заказчиков при формировании конкурсной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: саратовский минздрав Фото: саратовский минздрав

Саратовский минздрав на протяжении нескольких лет заключает контракты на строительство модульных ФАПов преимущественно с ООО «ПМК № 1» (Энгельс). Только в текущем году компания приняла участие в 30 последних госзакупках и одержала победу во всех случаях, получив подряд на возведение 31 из 43 объектов программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе.

По данным региональных властей и депутатов, готовность большинства объектов критически низкая (от 5% до 53%), а сроки контрактов сорваны. В своем обращении в УФАС господин Антонов обратил внимание не только на затягивание сроков, но и на «претензии к устройству охранно-пожарной сигнализации и электрооборудования», что напрямую влияет на безопасность медперсонала и пациентов.

Спикер облдумы подчеркнул, что эксперты Торгово-промышленной палаты региона фиксируют подобные недочеты у «ПМК № 1» уже не первый год, тем не менее профильное министерство продолжает сотрудничество с подрядчиком.

Ранее депутат Госдумы Николай Панков также заявил о срыве сроков установки 19 ФАПов в Балашовском округе, где подрядчик в одностороннем порядке перенес сдачу объектов с августа на середину октября без согласования с минздравом, и потребовал внести «ПМК № 1» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Кроме того, господин Панков призвал проверить аукционную документацию на предмет возможной «заточки» под конкретного подрядчика.

Бенефициар ООО «ПМК № 1» Денис Магицкий был депутатом Энгельсского районного собрания, однако в сентябре 2024 года был лишен мандата и исключен из «Единой России» с формулировкой «неэффективное исполнение партпроектов». Сейчас «ПМК № 1» судится с минздравом Рязанской области, который взыскивал с энгельсского подрядчика многомиллионные неустойки за просрочку поставки блочно-модульных ФАПов. В начале сентября Владимир Дудаков был освобожден от должности министра здравоохранения области, ведомство возглавил Виталий Луцет.

Никита Маркелов