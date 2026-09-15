В Москве спустя 13 лет раскрыли убийство женщины в Терлецком лесопарке

Московские следователи спустя 13 лет нашли подозреваемого в убийстве женщины в Терлецком лесопарке на востоке столицы. Его личность удалось установить после проведения судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетической. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

Убийство произошло в ночь на 18 июня 2013 года. Мужчина заманил жертву в безлюдное место в Терлецком лесопарке со стороны Свободного проспекта, где изнасиловал ее. После подозреваемый стал избивать женщину руками и тупым предметом по голове, а затем задушил ее веревкой. Пострадавшая умерла на месте, ее тело убийца накрыл сухими ветками и мусором. Мужчина похитил у жертвы сумку, деньги, мобильный телефон и скрылся с места преступления.

Личность подозреваемого установили во время совместной работы следователей и криминалистов столичного СКР, специализирующихся на раскрытии преступлений прошлых лет, и оперативных сотрудников полиции.

Возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и убийстве, совершенном с изнасилованием. Подозреваемому предъявили обвинение, суд постановил отправить его в СИЗО.