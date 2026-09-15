В Москве спустя 13 лет раскрыли убийство женщины в Терлецком лесопарке
Московские следователи спустя 13 лет нашли подозреваемого в убийстве женщины в Терлецком лесопарке на востоке столицы. Его личность удалось установить после проведения судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетической. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве.
Убийство произошло в ночь на 18 июня 2013 года. Мужчина заманил жертву в безлюдное место в Терлецком лесопарке со стороны Свободного проспекта, где изнасиловал ее. После подозреваемый стал избивать женщину руками и тупым предметом по голове, а затем задушил ее веревкой. Пострадавшая умерла на месте, ее тело убийца накрыл сухими ветками и мусором. Мужчина похитил у жертвы сумку, деньги, мобильный телефон и скрылся с места преступления.
Личность подозреваемого установили во время совместной работы следователей и криминалистов столичного СКР, специализирующихся на раскрытии преступлений прошлых лет, и оперативных сотрудников полиции.
Возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и убийстве, совершенном с изнасилованием. Подозреваемому предъявили обвинение, суд постановил отправить его в СИЗО.
Молекулярно-генетическая экспертиза позволяет искать на вещественных доказательствах ДНК-профиль, который не принадлежит потерпевшей. Если такой профиль удается выделить, его сопоставление с проверочными базами может вывести следствие на конкретного человека. Именно поэтому такая экспертиза способна дать результат спустя годы после преступления — биологический след на сохраненном предмете не теряет идентификационного значения со временем.
Для дел прошлых лет это ключевой инструмент: он позволяет вернуться к расследованию и получить новую информацию о личности преступника даже тогда, когда очевидцев нет, а классические следы давно утрачены. Совместная работа следователей, криминалистов и оперативных сотрудников в таких случаях сводится к повторному исследованию того, что было изъято во время первоначального осмотра, уже современными методами.