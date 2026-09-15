Молодежь потянуло к земле

Вместо IT в сельское хозяйство: зумеры начали массово поступать в аграрные вузы. По данным Минсельхоза, число заявлений в такие университеты выросло до 740 тыс. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Молодежь привлекают высокие зарплаты, до 300 тыс. руб., и новые технологи. В современных хозяйствах уже используют нейросети, спутниковый мониторинг и цифровой контроль животных, пишут СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Не менее важным фактором стала эффективная практика, считает эксперт по кадровой политике в Картофельном союзе России и заместитель генерального директора группы компаний «Малино» Светлана Сонина:

«Выросшие за последние несколько лет зарплаты являются стимулом и мотивацией для выбора, в частности, профессии агронома. На многих предприятиях студенты-практиканты, которые отдаются делу всей душой, уже могут рассчитывать на старт от 60-80 тыс. руб. Это уровень базовой зарплаты. В зависимости от того, как они себя проявляют в течение этой практики, выплаты могут вырасти вдвое или на несколько десятков тысяч рублей.

Может быть, даже гораздо более значимым и весомым является наставничество, когда кураторами выступают руководители, в том числе генеральные директора. Есть большая перспектива и огромная надежда на то, что эти ребята останутся на предприятии. Ведь они уносят в свои аудитории положительную информацию о том, что ими занимались: уделили внимание, отвечали на вопросы, выслушивали их сомнения, может быть, иногда где-то и слезы вытерли, и такое бывает у нас. Так, второй год действует программа, которая позволяет пройти практику молодым агрономам из Тимирязевской академии, в этом году не всем удалось на нее пробиться».

Зарплаты специалистов агропромышленного комплекса растут быстрее, чем в других сферах. По словам экспертов, за прошлый год они увеличились в среднем на 14%, тогда как в других сферах — всего на 9%. Сейчас агроном получает от 80 до 300 тыс. руб. в месяц, агроном-свиновод — от 150 тыс. руб., а зоотехник — до 0,5 млн руб. Однако такой доход еще нужно заслужить, отметил агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов:

«Никто, конечно, выпускнику сразу такую большую зарплату не назначит. Нет опыта практической работы, знания неизвестны для руководства, человек еще является загадкой. Если ему доверить большие площади, потери могут быть громадными. Ошибется, скажем, в дозировке удобрений или установке глубины вспашки, и хозяйство понесет серьезнейшие потери.

После окончания вуза, если всерьез заниматься практической деятельностью, нужно минимум лет пять-семь отработать и показать свои знания. В итоге для хорошего специалиста зарплата в 300 тыс. руб. — не предел.

Агрономия — это в основном физическая деятельность: работа на поле, в теплице и с химическим оборудованием в лаборатории. В некоторых хозяйствах даже сокращенный рабочий день, потому что в теплицах, особенно летом, работать очень тяжело: 100-процентная влажность, высокая температура. Многие, к сожалению, увлекаются ландшафтом, сейчас это популярно. На мой взгляд, спрос локальный, специфический, небольшой. То же самое: больших зарплат сложно сразу добиться, не имея опыта. Легкие деньги в агрономии сложно найти».

При этом с каждым годом спрос на работников в сфере сельского хозяйства только растет, говорят эксперты. Дефицит кадров в агропромышленном комплексе оценивается в сотни тысяч человек.

Ангелина Зотина