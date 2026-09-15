Ростовчанка обокрала дом 88-летней пенсионерки в Оренбуржье на 900 тыс. рублей

Сотрудники МВД из Бузулука Оренбургской области совместно с коллегами из Екатеринбурга задержали 39-летнюю жительницу Ростовской области по подозрению в краже крупной суммы денег и ювелирных изделий. Как сообщили в пресс-службе ведомства, фигурантка обокрала 88-летнюю пенсионерку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным полиции, подозреваемая ехала на автомобиле Nissan из Ростова-на-Дону в Тюмень вместе с сожителем и родственниками. Из-за сбоя навигационного оборудования машина оказалась в одном из населенных пунктов Курманаевского района Оренбургской области. Женщина остановилась в нем и намеревалась купить у местных жителей сельхозпродукцию.

Через незапертую калитку она попала на территорию частного дома и вскоре обнаружила, что входная дверь также открыта. Воспользовавшись отсутствием 88-летней хозяйки, обвиняемая проникла в дом, осмотрела комнаты и похитила мешочек с деньгами и два золотых кольца. Общий ущерб пожилой женщине составил 900 тыс. руб.

Автомобиль подозреваемой остановили сотрудники полиции на трассе в районе Екатеринбурга. При проверке у женщины изъяли похищенные средства и украшения. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Яна Вежлева