В Татарстане дополнительные выплаты получили 2,3 тыс. сотрудников сельских почтовых отделений. На их поддержку из республиканского бюджета направили 55,3 млн руб., сообщила пресс-служба Минцифры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на поддержку сельских почтальонов выделили 55,3 млн рублей

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ В Татарстане на поддержку сельских почтальонов выделили 55,3 млн рублей

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Всего в Татарстане работает более 1,1 тыс. отделений почтовой связи, 850 из них расположены в деревнях и селах. Субсидии сельским почтальонам выделяют третий год подряд.

Параллельно в Татарстане модернизируют 215 почтовых отделений. Это в два раза больше, чем было обновлено за предыдущие три года вместе взятые.

Анна Кайдалова